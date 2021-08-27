"Бавария" нацелилась на универсала из "Боруссии" М

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"Бавария" нацелилась на универсала из "Боруссии" М

Фото инстаграм Маттиаса Гинтера

Защитник менхенгладбахской "Боруссии" Маттиас Гинтер может до закрытия летнего трансферного окна оказаться в "Баварии".

По информации Sky Sport Deutschland, мюнхенский клуб ведёт переговоры о приобретении 27-летнего футболиста, который способен сыграть как в центре, так и на правом фланге обороны.

Если договориться о переходе Гинтера в ближайшие дни не удастся, то "ротен" подпишут его бесплатно через год.

В прошлом сезоне игрок забил 2 гола и сделал 1 ассист в 46 матчах. Его рыночная стоимость – 30 миллионов евро.

Не пропустите: "Бавария" согласовала трансфер хавбека "РБ Лейпциг". | http://soccernews.ru
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