"Бавария" нацелилась на ведущего игрока "Реала"

Мюнхенская "Бавария" нацелилась на ведущего вингера мадридского "Реала" Гарета Бэйла, информирует испанская пресса.

Сообщается, что ради подписания 28-летнего валлийца чемпион Германии будет готов расстаться с солидной суммой. В одном из ключевых игроков "сливочных" самый титулованный немецкий клуб видит замену для своего многолетнего лидера Арьена Роббена.

В нынешнем сезоне Бэйл забил 9 мячей и сделал 6 результативных передач в 22 играх за "Реал".

Напомним, Роббен остался зол из-за решения Хайнкеса не включить его в стартовый состав на матч против "Бешикташа". | soccernews.ru