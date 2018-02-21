"Бавария" нацелилась на ведущего игрока "Реала"

Теги бавария мюнхенреал мадридарьен роббенгарет бэйл

"Бавария" нацелилась на ведущего игрока "Реала"Мюнхенская "Бавария" нацелилась на ведущего вингера мадридского "Реала" Гарета Бэйла, информирует испанская пресса.

Сообщается, что ради подписания 28-летнего валлийца чемпион Германии будет готов расстаться с солидной суммой. В одном из ключевых игроков "сливочных" самый титулованный немецкий клуб видит замену для своего многолетнего лидера Арьена Роббена.

В нынешнем сезоне Бэйл забил 9 мячей и сделал 6 результативных передач в 22 играх за "Реал".

Напомним, Роббен остался зол из-за решения Хайнкеса не включить его в стартовый состав на матч против "Бешикташа". | soccernews.ru

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Бавария стеклотару покупать не будет!

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роббена же купили

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