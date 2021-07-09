"Бавария" нацелилась на вингера сборной Бельгии

Фото твиттер Жереми Доку

Атакующий полузащитник сборной Бельгии Жереми Доку стал трансферной целью "Баварии".

По информации Transfermarkt, мюнхенский клуб хочет усилить состав вингером "Ренна" уже этим летом.

Рыночная стоимость 19-летнего футболиста оценивается в 22 миллиона евро.

В прошлом сезоне Доку сыграл за "Ренн" 44 матча, забил 4 гола и сделал 8 ассистов.

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