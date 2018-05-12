"Бавария" нацелилась на вратаря "Барселоны"

"Бавария" проявляет интерес к вратарю "Барселоны" Ясперу Силлессену, сообщает AS.

По сведениям издания, мюнхенский клуб рассматривает голландского стража ворот в качестве замены Мануэлю Нойеру, который из-за травмы пропустил уже восемь месяцев.

Впрочем, "Барселона" не хочет продавать Силлессена. А сумма отступных в контракте 29-летнего голкипера составляет солидные 60 миллионов евро.

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