"Бавария" нацелилась на защитника "Арсенала"

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"Бавария" нацелилась на защитника "Арсенала"

Мюнхенская "Бавария" проявляет интерес к испанскому защитнику лондонского "Арсенала" Эктору Бельерину, сообщает Football.london.

По сведениям издания, немецкий клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. В составе "Баварии" Бельерин может заменить Альваро Одриосолу, который вернулся в "Реал".

Ранее сообщалось, что Бельерин также входит в сферу интересов "Пари Сен-Жермен" и "Ювентуса".

25-летний Бельерин является воспитанником "Барселоны". За "Арсенал" он выступает с 2013 года, провел за клуб 205 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и отдал 25 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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