"Бавария" нацелилась на защитника "Барселоны"

Мюнхенская "Бавария" нацелилась на защитника каталонской "Барселоны" Люку Диня, информирует испанска пресса.

Сообщается, что чемпионы Германии планируют предпринять попытки подписать 24-летнего бека "сине-гранатовых" этим летом. Ожидается, что каталонский гранд вполне будет готов расстаться с французом, если получит по нему выгодное предложение.

В завершившемся сезоне Динь забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи в 20 матчах за "Барселону".

Напомним, Мюллер высказался о своем возможном уходе из "Баварии". | soccernews.ru