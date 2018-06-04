"Бавария" нацелилась на защитника "Барселоны"

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"Бавария" нацелилась на защитника "Барселоны"Мюнхенская "Бавария" нацелилась на защитника каталонской "Барселоны" Люку Диня, информирует испанска пресса.

Сообщается, что чемпионы Германии планируют предпринять попытки подписать 24-летнего бека "сине-гранатовых" этим летом. Ожидается, что каталонский гранд вполне будет готов расстаться с французом, если получит по нему выгодное предложение.

В завершившемся сезоне Динь забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи в 20 матчах за "Барселону".

Напомним, Мюллер высказался о своем возможном уходе из "Баварии". | soccernews.ru

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