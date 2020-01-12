"Бавария" нацелилась на защитника "Барселоны"
"Бавария" проявляет интерес к португальскому защитнику "Барселоны" Нелсону Семеду, сообщает Mundo Deportivo.
По сведениям издания, мюнхенский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Впрочем, на данный момент клубы не вступали в переговоры.
Ранее сообщалось, что каталонцы готовы продать игрока за 50 миллионов евро.
В нынешнем сезоне 26-летний Семеду провел за "Барселону" 20 матчей во всех турнирах, в которых отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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|Хоффенхайм
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|Вольфсбург
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|Унион Берлин
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