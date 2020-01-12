"Бавария" нацелилась на защитника "Барселоны"

Теги барселонабавария мюнхеннелсон семедутрансферы

"Бавария" нацелилась на защитника "Барселоны"

"Бавария" проявляет интерес к португальскому защитнику "Барселоны" Нелсону Семеду, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, мюнхенский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Впрочем, на данный момент клубы не вступали в переговоры.

Ранее сообщалось, что каталонцы готовы продать игрока за 50 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 26-летний Семеду провел за "Барселону" 20 матчей во всех турнирах, в которых отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: "Барселона" нашла замену Умтити в Бундеслиге. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Слуцкий рассказал, какие цели стоят перед "Рубином" в нынешнем сезоне

Слуцкий рассказал, какие цели стоят перед "Рубином" в нынешнем сезоне

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 17 37
2 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 17 35
3 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 17 33
4 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 17 30
5 Шальке Шальке 17 30
6 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 17 28
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 17 27
8 Фрайбург Фрайбург 17 26
9 Вольфсбург Вольфсбург 17 24
10 Аугсбург Аугсбург 17 23
11 Унион Берлин Унион Берлин 17 20
12 Герта Герта 17 19
13 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 17 18
14 Майнц 05 Майнц 05 17 18
15 Кельн Кельн 17 17
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 17 15
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 17 14
18 Падерборн Падерборн 17 12
Полная таблица

топ-5 тегов