"Бавария" нацелилась на защитника "Барселоны"

"Бавария" проявляет интерес к португальскому защитнику "Барселоны" Нелсону Семеду, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, мюнхенский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Впрочем, на данный момент клубы не вступали в переговоры.

Ранее сообщалось, что каталонцы готовы продать игрока за 50 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 26-летний Семеду провел за "Барселону" 20 матчей во всех турнирах, в которых отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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