"Бавария" нацелилась на защитника "Байера"

Теги бавария мюнхенбайер леверкузенджереми фримпонг

"Бавария" нацелилась на защитника "Байера"

Фото: инстаграм Джереми Фримпонга/Автор неизвестен

Мюнхенская "Бавария" проявляет интерес к правому защитнику леверкузенского "Байера" Джереми Фримпонгу, сообщает Sport1.de.

По сведениям источника, на приобретении футболиста настаивает лично главный тренер мюнхенцев Юлиан Нагельсманн. Альтернативными вариантами являются Боте Баку ("Вольфсбург") и Сержиньо Дест ("Барселона").

В нынешнем сезоне 21-летний Фримпонг провел за "Байер" 31 матч во всех турнирах, забил два гола и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

Не пропустите: "Бавария" определила четверых кандидатов на замену Зюле. http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Левандовски может перейти в испанский топ-клуб

Левандовски может перейти в испанский топ-клуб

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
Полная таблица

топ-5 тегов