"Бавария" нацелилась на защитника "Байера"

Фото: инстаграм Джереми Фримпонга/Автор неизвестен

Мюнхенская "Бавария" проявляет интерес к правому защитнику леверкузенского "Байера" Джереми Фримпонгу, сообщает Sport1.de.

По сведениям источника, на приобретении футболиста настаивает лично главный тренер мюнхенцев Юлиан Нагельсманн. Альтернативными вариантами являются Боте Баку ("Вольфсбург") и Сержиньо Дест ("Барселона").

В нынешнем сезоне 21-летний Фримпонг провел за "Байер" 31 матч во всех турнирах, забил два гола и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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