Легионеры ЦСКА не планируют покидать клуб



Ни один из иностранных футболистов ЦСКА не заявил о желании покинуть московский клуб, сообщает Sport24.

По сведениям источника, команда в полном составе отправилась на матч 1/8 финала Кубка России против "Сочи". Встреча состоится 2 марта, и начнется в 18:00 мск.

Напомним, что в 19-м туре чемпионата России ЦСКА на выезде обыграл "Спартак" со счетом 2:0.

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