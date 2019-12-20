"Бавария" нацелилась на защитника "Манчестер Сити"
Мюнхенская "Бавария" проявляет интерес к португальскому защитнику "Манчестер Сити" Жоау Канселу, сообщает Bild.
По сведениям издания, немецкий клуб хочет арендовать футболиста в зимнее трансферное окно с правом последующего выкупа. Если сделка состоится, то французский защитник "Баварии" Бенжамен Павар перейдет с позиции крайнего защитника в центр обороны. Впрочем, осуществить трансфер будет сложно, так как "Манчестер Сити" не планирует расставаться с игроком.
Канселу перешел в "Манчестер Сити" летом 2019 года из "Ювентуса" за 65 миллионов евро. В нынешнем сезоне 25-летний португалец провел за английский клуб 15 матчей во всех турнирах и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.
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