"Бавария" нацелилась на защитника "Наполи"

Защитник "Наполи" Фаузи Гулам может продолжить карьеру в Германии.

Как сообщает Tribalfootball, в услугах игрока заинтересована "Бавария". Соглашение Гулама с "Наполи" действует до лета 2022 года, а его клаусула составляет 50 миллионов евро.

Отметим, что на Гулама также претендуют "Манчестер Юнайтед" и ПСЖ.

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