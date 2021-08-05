"Бавария" нацелилась на защитника ПСЖ

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"Бавария" нацелилась на защитника ПСЖ

Фото инстаграм Тило Керера

Центральный защитник ПСЖ Тило Керер может оказаться в мюнхенской "Баварии".

По информации Bild, "ротен" рассматривают кандидатуру 24-летнего футболиста в качестве замены для Никласа Зюле.

Рыночная стоимость немца оценивается в 25 миллионов евро.

В прошлом сезоне Керер сыграл за ПСЖ 33 матча, результативными действиями не отличался.

Не пропустите: "Бавария" близка к продлению контракта с одним из лидеров. | http://soccernews.ru
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