"Бавария" нацелилась на защитника "Реала"

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"Бавария" нацелилась на защитника "Реала"

"Бавария" хочет заполучить универсального защитника мадридского "Реала" Ашрафа Хакими, сообщает Marca.

По сведениям издания, мюнхенский клуб сделал запрос относительно возможности трансфера перспективного марокканца.

Напомним, что с лета 2018 года 21-летний футболист выступает на правах аренды за дортмундскую "Боруссию", сыграл 54 матча, забил 9 голов и сделал 13 ассистов.

Ранее СМИ писали, что Хакими по окончании сезона вернётся в "Реал" и будет бороться за место в стартовом составе.

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