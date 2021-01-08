"Бавария" нацелилась на защитника "Рединга"

Левый защитник "Рединга" Омар Ричардс попал в сферу интересов "Баварии".

Как сообщает The Athletic, мюнхенцы планируют заполучить 22-летнего англичанина летом, когда у него завершится контракт с клубом. На данный момент "Бавария" пытается заключить предварительное соглашение.

Трансферная стоимость футболиста оценивается в два миллиона евро. В этом сезоне Ричардс сыграл 21 матч, однако результативными действиями не отличался.

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