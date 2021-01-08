"Бавария" нацелилась на защитника "Рединга"

Теги бавария мюнхенрединг

"Бавария" нацелилась на защитника "Рединга"

Левый защитник "Рединга" Омар Ричардс попал в сферу интересов "Баварии".

Как сообщает The Athletic, мюнхенцы планируют заполучить 22-летнего англичанина летом, когда у него завершится контракт с клубом. На данный момент "Бавария" пытается заключить предварительное соглашение.

Трансферная стоимость футболиста оценивается в два миллиона евро. В этом сезоне Ричардс сыграл 21 матч, однако результативными действиями не отличался.

Читайте также: "Бавария" намерена продлить контракт с 17-летним Мусиалой до 2025 года. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 7 января

Главные новости дня: 7 января

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
Полная таблица

топ-5 тегов