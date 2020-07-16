"Бавария" нацелилась на звездного игрока из АПЛ

Мюнхенская "Бавария" проявляет интерес к ивуарийскому полузащитнику лондонского "Кристал Пэлас" Уилфриду Заа, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, немецкий клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Также игроков интересуются "Атлетико", "Эвертон" и "Ньюкасл".

Стоит отметить, что прошлым летом Заа интересовались "Манчестер Юнайтед" и "Челси", но "Кристал Пэлас" потребовал за него 90 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 27-летний Заа провел за "Кристал Пэлас" 36 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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