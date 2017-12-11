"Бавария" начала искать нового вратаря в виду травм Мануэля Нойера и его сменщика Свена Ульрайха.

Как сообщает Bild, главной трансферной целью мюнхенского клуба является голкипер "Байера" Бернд Лено. "Рекордмастер" готов купить 25-летнего стража ворот уже в январе.

Также в сферу интересов "Баварии" входят Тимо Хорн из "Кёльна", Ральф Фэрманн из "Шальке", Лукаш Градецки из "Айнтрахта" и Руне Ярстейн из "Герты".

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