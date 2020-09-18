"Бавария" начала сезон с разгрома. Забила восемь безответный голов "Шальке"

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"Бавария" начала сезон с разгрома. Забила восемь безответный голов "Шальке"

"Бавария" разгромила "Шальке" в матче 1-го тура чемпионата Германии.

В составе мюнхенцев дубль оформил Серж Гнабри.

"Бавария" - "Шальке" - 8:0 (3:0)

Голы: Гнабри, 4 - 1:0, Горетцка, 19 - 2:0, Левандовски, 31 (пенальти) - 3:0, Гнабри, 47 - 4:0, Гнабри, 56 - 5:0, Мюллер, 69 - 6:0, Сане, 71 - 7:0, Мусиала, 81 - 8:0.

"Бавария": Нойер, Павар, Зюле, Люка Эрнандес, Боатенг (Ричардс, 73), Гнабри (Мусиала, 73), Киммих, Мюллер (Зиркзее, 83), Горетцка (Толиссо, 51), Сане (Кюизанс, 73), Левандовски.

"Шальке": Фэрманн, Кабак, Очипка, Стамбули, Харит (Беккер, 79), Руди, Бенталеб, Сердар (Шопф, 30), Матондо (Раман, 66), Пасиенсия (Скрибски, 79), Ут.

В следующем туре "Бавария" сыграет с "Хоффенхаймом", "Шальке" встретится с "Вердером".

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