"Бавария" начала сезон с разгрома. Забила восемь безответный голов "Шальке"
"Бавария" разгромила "Шальке" в матче 1-го тура чемпионата Германии.
В составе мюнхенцев дубль оформил Серж Гнабри.
"Бавария" - "Шальке" - 8:0 (3:0)
Голы: Гнабри, 4 - 1:0, Горетцка, 19 - 2:0, Левандовски, 31 (пенальти) - 3:0, Гнабри, 47 - 4:0, Гнабри, 56 - 5:0, Мюллер, 69 - 6:0, Сане, 71 - 7:0, Мусиала, 81 - 8:0.
"Бавария": Нойер, Павар, Зюле, Люка Эрнандес, Боатенг (Ричардс, 73), Гнабри (Мусиала, 73), Киммих, Мюллер (Зиркзее, 83), Горетцка (Толиссо, 51), Сане (Кюизанс, 73), Левандовски.
"Шальке": Фэрманн, Кабак, Очипка, Стамбули, Харит (Беккер, 79), Руди, Бенталеб, Сердар (Шопф, 30), Матондо (Раман, 66), Пасиенсия (Скрибски, 79), Ут.
В следующем туре "Бавария" сыграет с "Хоффенхаймом", "Шальке" встретится с "Вердером".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20