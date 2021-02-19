"Бавария" надолго теряет Толиссо

Полузащитник мюнхенской "Баварии" Корентен Толиссо пропустит остаток нынешнего сезона, сообщает L’Équipe.

По сведениям издания, француз получил серьёзную травму на тренировке в четверг и уже перенёс операцию.

Диагноз 26-летнего футболиста - разрыв сухожилия четырехглавой мышцы бедра левой ноги. Ориентировочные сроки восстановления - 3 месяца.

Участие хавбека в основном турнире Евро-2020 находится под вопросом.

В текущем сезоне Толиссо сыграл за "Баварию" 22 матча и забил 3 гола.

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