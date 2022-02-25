"Бавария" намерена изменить трансферную политику: подробности

Руководство "Баварии" рассматривает вариант со сменой вектора работы на трансферном рынке, пишет Kicker.

По информации источника, в мюнхенском клубе хотят покупать молодых игроков для выгодной перепродажи в будущем.

"Ротен" в связи со сложной экономической ситуацией больше не могут приобретать дорогостоящих готовых топ-футболистов.

Также "Бавария" планирует наладить сотрудничество с клубами из Австрии и Бельгии, чтобы отправлять туда в аренду перспективных игроков.

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