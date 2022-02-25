"Бавария" намерена изменить трансферную политику: подробности
Руководство "Баварии" рассматривает вариант со сменой вектора работы на трансферном рынке, пишет Kicker.
По информации источника, в мюнхенском клубе хотят покупать молодых игроков для выгодной перепродажи в будущем.
"Ротен" в связи со сложной экономической ситуацией больше не могут приобретать дорогостоящих готовых топ-футболистов.
Также "Бавария" планирует наладить сотрудничество с клубами из Австрии и Бельгии, чтобы отправлять туда в аренду перспективных игроков.
Не пропустите: Три ветерана "Баварии" хотят продлить контракты. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Официально: финал Лиги Чемпионов перенесен из Санкт-Петербурга в Париж
-
"Зенит" установил антирекорд по безвыигрышной гостевой серии в еврокубках
-
Матчи Бундеслиги начнутся с минуты молчания из-за ситуации на Украине
-
Шотландия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА
-
Названы претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы
Лента новостей
-
Клубы и сборные из России и Украины будут проводить домашние матчи на нейтральном поле
-
2
Официально: финал Лиги Чемпионов перенесен из Санкт-Петербурга в Париж
-
Пеллегрини похвалил "Зенит" после вылета от "Бетиса"
-
"Бавария" намерена изменить трансферную политику: подробности
-
"Зенит" установил антирекорд по безвыигрышной гостевой серии в еврокубках
-
"Ювентус" нацелился на защитника "Атлетико"
-
Семак оценил дебют Одоевского в Лиге Европы
-
Матчи Бундеслиги начнутся с минуты молчания из-за ситуации на Украине
-
Хави подвёл итоги матча "Наполи" - "Барселона"
-
Сутормин ярко высказался о незасчитанном голе "Зенита" в ворота "Бетиса"
-
Шотландия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА
-
Дортмундская "Боруссия" впервые за 10 лет не вышла в 1/8 финала еврокубка
-
Вратарь "Зенита" Одоевский установил клубный рекорд
-
Стали известны потенциальные соперники "Спартака" в 1/8 финала ЛЕ
-
Семак прокомментировал вылет "Зенита" из Лиги Европы
-
Названы претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы
-
"Марсель", ПСВ, "Лестер", "Буде-Глимт", "Партизан", "Витесс", "Славия" и ПАОК пробились в 1/8 финала Лиги Конференций
-
"Арсенал" выгрыз победу над "Вулверхэмптоном"
-
"Севилья", "РБ Лейпциг", "Аталанта", "Порту", "Рейнджерс" и "Брага" прошли дальше в Лиге Европы
-
"Барселона" уверенно победила "Наполи" и вышла в 1/8 финала ЛЕ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20