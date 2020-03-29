"Бавария" намерена перехватить трансферную цель "Барселоны"

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"Бавария" намерена перехватить трансферную цель "Барселоны"

"Бавария" вступила в борьбу за хавбека "Лацио" Луиса Фелипе.

Как сообщает Sport.es, мюнхенский клуб намерен перехватить 23-летнего бразильца, которым также интересуется "Барселона".

Соглашение игрока с клубом истекает летом 2022 года. Его трансферная стоимость оценивается в 20 миллионов евро.

В текущем сезоне Фелипе провел 23 матча, в которых отметился одним голом и одним ассистом.

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