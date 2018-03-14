"Бавария" намерена перехватить трансферную цель "Ювентуса"

Теги ювентусбавария мюнхенливерпульэмре джан

"Бавария" намерена перехватить трансферную цель "Ювентуса"Мюнхенская "Бавария" нацелилась на полузащитника английского "Ливерпуля" Эмре Джана, информирует Tuttosport.

По сведениям издания, руководство чемпионов Германии уже встречалось с представителями 24-летнего хавбека "красных", главным претендентом на которого называется туринский "Ювентус", дабы обсудить его возможный переезд на "Альянц Арену".

В нынешнем сезоне Джан забил 6 мячей и сделал 5 результативных передач в 36 матчах за "Ливерпуль".

Напомним, "Бавария" может обменяться игроками с "Барселоной". | soccernews.ru

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