"Бавария" намерена перехватить трансферную цель "Ювентуса"

Мюнхенская "Бавария" нацелилась на полузащитника английского "Ливерпуля" Эмре Джана, информирует Tuttosport.

По сведениям издания, руководство чемпионов Германии уже встречалось с представителями 24-летнего хавбека "красных", главным претендентом на которого называется туринский "Ювентус", дабы обсудить его возможный переезд на "Альянц Арену".

В нынешнем сезоне Джан забил 6 мячей и сделал 5 результативных передач в 36 матчах за "Ливерпуль".

Напомним, "Бавария" может обменяться игроками с "Барселоной". | soccernews.ru