"Бавария" намерена переманить главного тренера "Аякса"

Теги бавария мюнхенаяксэрик тен хаг

"Бавария" намерена переманить главного тренера "Аякса"

"Бавария" проявляет интерес к главному тренеру "Аякса" Эрику тен Хагу, сообщает Tz.

По сведениям издания, мюнхенский клуб может переманить наставника в летнее трансферное окно и назначить его вместо нынешнего тренера Нико Ковача.

В этом сезоне "Аякс" под руководством 49-летнего специалиста лидирует в чемпионате Нидерландов, вышел в финал национального Кубка, а также в полуфинал Лиги чемпионов, в первом матче которого в гостях обыграл "Тоттенхэм" (1:0).

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