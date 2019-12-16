"Бавария" намерена переманить тренера ПСЖ
"Бавария" предложила долгосрочный контракт главному тренеру ПСЖ Томасу Тухелю, сообщает Sky Sport Deutschland.
По сведениям издания, немецкий клуб готов подписать соглашение с наставником зимой или в летнее трансферное окно.
Стоит отметить, что ранее Тухелю уже отказывал "Баварии". Его контракт с ПСЖ действует до лета 2021 года, но тренер может быть уволен, если клуб рано вылетит из Лиги Чемпионов. "Бавария" в свою очередь готова предоставить ему гарантии долгосрочной работы.
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