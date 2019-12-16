"Бавария" намерена переманить тренера ПСЖ

Теги бавария мюнхенпсжтомас тухель

"Бавария" намерена переманить тренера ПСЖ

"Бавария" предложила долгосрочный контракт главному тренеру ПСЖ Томасу Тухелю, сообщает Sky Sport Deutschland.

По сведениям издания, немецкий клуб готов подписать соглашение с наставником зимой или в летнее трансферное окно.

Стоит отметить, что ранее Тухелю уже отказывал "Баварии". Его контракт с ПСЖ действует до лета 2021 года, но тренер может быть уволен, если клуб рано вылетит из Лиги Чемпионов. "Бавария" в свою очередь готова предоставить ему гарантии долгосрочной работы.

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