"Бавария" намерена подписать Камавингу, опередив "Реал"

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"Бавария" намерена подписать Камавингу, опередив "Реал"Фото: Твиттер @Camavinga 
Мюнхенская "Бавария" планирует ускорить переговоры по трансферу полузащитника "Ренна" Эдуардо Камавинги и подписать его в летнее трансферное окно, сообщает France Football.

Перед немцами стоит цель опередить "Реал", который также нацелился на хавбека. Футболист уже ответил своему нынешнему клубу отказам на предложение продлить контракт, поэтому за игрока будут бороться только названные топ-клубы.

В сезоне 2020/2021 Камавинга выходил на поле в составе клуба в 35 матчах во всех турнирах. На его счету один забитый гол и две результативные передачи.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 60,00 млн €.

Читать также: Камавинга отверг предложение "Ренна" по новому контракту и собирается уйти | http://soccernews.ru
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