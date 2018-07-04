"Бавария" намерена подписать одно из открытий ЧМ-2018

Теги бенжамен паварфранциябавария мюнхен

"Бавария" намерена подписать одно из открытий ЧМ-2018Защитник "Штутгарта" и сборной Франции Бенжамен Павар может стать игроком "Баварии".

Немецкая пресса сообщает, что мюнхенский клуб хочет усилиться 22-летним игроком сборной Франции, который приятно удивил своей игрой на ЧМ-2018.

В "Штутгарте" уже дали понять, что до следующего года не будут продавать Павара.

Отметим, что летом следующего года станет активным пункт о сумме отступных за игрока в размере 35 миллионов евро.

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