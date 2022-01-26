"Бавария" намерена подписать защитника сборной Германии

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"Бавария" намерена подписать защитника сборной Германии

Фото: инстаграм Маттиаса Гинтера/Автор неизвестен

Мюнхенская "Бавария" проявляет интерес к защитнику менхенгладбахской "Боруссии" и сборной Германии Маттиасу Гинтеру, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По сведениям источника, мюнхенцы уже начали переговоры с игроком, контракт которого с "Боруссией" истекает летом. Таким образом, Гинтер может достаться "Баварии" бесплатно.

В нынешнем сезоне 28-летний Гинтер провел за "Боруссию" 20 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. За сборную Германии он играет с 2014 года, провел за нее 46 матчей и забил два мяча.

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