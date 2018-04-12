"Бавария" намерена предпринять новые попытки договориться с Хайнкесом о продлении сотрудничества

Мюнхенская "Бавария" намерена предпринять новые попытки договориться со своим главным тренером Юппом Хайнкесом о продлении сотрудничества.

Так, по сведениям El Mundo Deportivo, руководство чемпионов Германии обеспокоено тем, что ему пока так и не удалось замену 72-летнему специалисту на следующий сезон. Поэтому в немецком гранде рассчитывают таки убедить опытного наставника подписать контракт с клубом минимум до лета следующего года.

Напомним, "Бавария" определилась с будущим Рибери. | soccernews.ru