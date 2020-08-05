"Бавария" намерена продать Боатенга

Теги бавария мюнхенджером боатенг

"Бавария" намерена продать Боатенга

"Бавария" намерена расстаться с защитником Джеромом Боатенгом.

По сведениям журналиста Sport Bild Кристиана Фалька, мюнхенский клуб намерен продать 31-летнего футболиста этим летом, однако предложений по его трансферу пока не поступало.

Сам Боатенг настроен отработать до конца свой контракт, который действует до лета 2021 года.

Ранее сообщалось, что в услугах игрока заинтересованы "Арсенал", "Герта" и "Челси".

В текущем сезоне на счету Боатенга два ассиста в 34 матчах.

Читайте также: ПСЖ готовит предложение по Тьяго Алькантаре. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Давид Сильва уходит из "Манчестер Сити" после 10 сезонов в клубе: как изменилась АПЛ под влиянием этого фантастического испанца?

Давид Сильва уходит из "Манчестер Сити" после 10 сезонов в клубе: как изменилась АПЛ под влиянием этого фантастического испанца?

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
Полная таблица

топ-5 тегов