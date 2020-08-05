"Бавария" намерена продать Боатенга

"Бавария" намерена расстаться с защитником Джеромом Боатенгом.

По сведениям журналиста Sport Bild Кристиана Фалька, мюнхенский клуб намерен продать 31-летнего футболиста этим летом, однако предложений по его трансферу пока не поступало.

Сам Боатенг настроен отработать до конца свой контракт, который действует до лета 2021 года.

Ранее сообщалось, что в услугах игрока заинтересованы "Арсенал", "Герта" и "Челси".

В текущем сезоне на счету Боатенга два ассиста в 34 матчах.

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