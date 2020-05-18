"Бавария" намерена продлить аренду Филиппе Коутиньо
Мюнхенская "Бавария" хочет продлить аренду бразильского полузащитника "Барселоны" Филиппе Коутиньо в связи с изменившимися сроками окончания сезона, сообщает Mundo Deportivo.
По сведениям издания, в немецком клубе рассчитывают, что футболист поможет команде в концовке сезона. По условиям нынешнего соглашения аренда игрока истекает в конце июня, а Лига Чемпионов возобновится в августе.
В настоящее время бразилец восстанавливается после травмы, но должен вернуться в строй через пару недель.
В нынешнем сезоне 27-летний Коутиньо провел за "Баварию" 32 матча во всех турнирах, забил девять голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт с "Барселоной" действует до лета 2023 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|26
|58
|2
|Боруссия Дортмунд
|26
|54
|3
|Боруссия Менхенгладбах
|26
|52
|4
|РБ Лейпциг
|26
|51
|5
|Байер Леверкузен
|25
|47
|6
|Вольфсбург
|26
|39
|7
|Фрайбург
|26
|37
|8
|Шальке
|26
|37
|9
|Хоффенхайм
|26
|35
|10
|Кельн
|26
|33
|11
|Герта
|26
|31
|12
|Унион Берлин
|26
|30
|13
|Айнтрахт Франкфурт
|25
|28
|14
|Аугсбург
|26
|27
|15
|Майнц 05
|26
|27
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|26
|23
|17
|Вердер Бремен
|24
|18
|18
|Падерборн
|26
|17