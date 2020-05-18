"Бавария" намерена продлить аренду Филиппе Коутиньо

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"Бавария" намерена продлить аренду Филиппе Коутиньо

Мюнхенская "Бавария" хочет продлить аренду бразильского полузащитника "Барселоны" Филиппе Коутиньо в связи с изменившимися сроками окончания сезона, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, в немецком клубе рассчитывают, что футболист поможет команде в концовке сезона. По условиям нынешнего соглашения аренда игрока истекает в конце июня, а Лига Чемпионов возобновится в августе.

В настоящее время бразилец восстанавливается после травмы, но должен вернуться в строй через пару недель.

В нынешнем сезоне 27-летний Коутиньо провел за "Баварию" 32 матча во всех турнирах, забил девять голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт с "Барселоной" действует до лета 2023 года.

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