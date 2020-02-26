"Бавария" намерена продлить канадца Дэвиса

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"Бавария" намерена продлить канадца Дэвиса

"Бавария" намерена сохранить канадского защитника Альфонсо Дэвиса, сообщает Sport Bild.

По сведениям издания, мюнхенский клуб предложит футболисту новый улучшенный контракт до лета 2025 года. Нынешнее соглашение игрока действует до 2023 года.

Дэвис перешел в "Баварию" в январе 2019 года из "Ванкувера" за 10 миллионов евро. В этом сезоне 19-летний защитник провел за мюнхенский клуб 29 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал восемь результативных передач.

Не пропустите: "Бавария" представила форму к 120-летию клуба. | http://soccernews.ru

 
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