"Бавария" намерена продлить контракт с 17-летним Мусиалой до 2025 года
В "Баварии" хотят надолго оставить у себя перспективного нападающего Джамала Мусиалу.
Клуб обсуждает с 17-летним англичанином возможность продления соглашения до лета 2025 года.
"Переговоры ведутся. Пока есть некоторые нюансы, которые нужно решить, но, в целом, прогресс есть. Все должно быть ясно к концу февраля", – заявил журналист Sky Deutschland Макс Билефельд.
В текущем сезоне Бундеслиги форвард появлялся на поле в 11 матчах и смог отметиться 3 забитыми мячами.
Читать также: "Бавария" теряет Гнабри | http://soccernews.ru
главное
-
"Ювентус" могут не выпустить на матч с "Миланом"
-
"Аль-Хиляль" предложит Диего Косте контракт на 17 млн евро
-
В АПЛ новый рекорд по количеству случаев заражения коронавирусом
-
Алехандро Гомес заявил президенту "Аталанты", что не намерен мириться с Гасперини
-
Почеттино высказался о возможном переходе Месси в ПСЖ
Лента новостей
-
Главные новости дня: 5 января
-
Романцев перечислил причины неудач российских клубов в еврокубках
-
"Интер" может вернуть из Китая Эдера
-
Sport.es: "Барселона" доверяет Гризманну и не планирует продавать
-
"Тоттенхэм" победил "Брентфорд" и вышел в Финал Кубка Лиги
-
"Бавария" намерена продлить контракт с 17-летним Мусиалой до 2025 года
-
Озил ведет переговоры с клубом из МЛС
-
"Ювентус" могут не выпустить на матч с "Миланом"
-
СМИ: у тренера "Ромы" Фонсеки коронавирус
-
Почеттино рассказал о целях на сезон для ПСЖ
-
СМИ: "Манчестер Сити" не будет подписывать Рамоса
-
"Аль-Хиляль" предложит Диего Косте контракт на 17 млн евро
-
"Севилья" и "Вильярреал" синхронно прошли в 1/16 Кубка Испании
-
Гвардиола уверен, что Де Брюйне останется в клубе
-
"Атлетико" заинтересован в нападающем "Реал Сосьедад" Виллиане Жозе
-
Хавьер Маскерано будет работать в структуре сборной Аргентины
-
1
Клопп не будет наказан за критику судейства
-
В АПЛ новый рекорд по количеству случаев заражения коронавирусом
-
Почеттино назвал имя капитана ПСЖ
-
"Сельта" вылетела из Кубка Испании от команды 3 дивизиона
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20