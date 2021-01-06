"Бавария" намерена продлить контракт с 17-летним Мусиалой до 2025 года

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"Бавария" намерена продлить контракт с 17-летним Мусиалой до 2025 годаВ "Баварии" хотят надолго оставить у себя перспективного нападающего Джамала Мусиалу.

Клуб обсуждает с 17-летним англичанином возможность продления соглашения до лета 2025 года.

"Переговоры ведутся. Пока есть некоторые нюансы, которые нужно решить, но, в целом, прогресс есть. Все должно быть ясно к концу февраля", – заявил журналист Sky Deutschland Макс Билефельд.

В текущем сезоне Бундеслиги форвард появлялся на поле в 11 матчах  и смог отметиться 3 забитыми мячами.

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