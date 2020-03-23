"Бавария" намерена продлить контракт с Команом
Мюнхенская "Бавария" планирует продлить контракт с французским нападающим Кингсли Команом, сообщает FootMercato.
По сведениям издания, немецкий клуб готов предложить футболисту новое соглашение до лета 2025 года. Впрочем, француз пока не ответил клубу согласием, так как летом мюнхенцы могут приобрести нападающего "Манчестер Сити" Лероя Сане, а это может серьезно повлиять на его перспективы в основном составе.
В нынешнем сезоне 23-летний Коман провел за "Баварию" 24 матча во всех турнирах, забил пять голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|25
|55
|2
|Боруссия Дортмунд
|25
|51
|3
|РБ Лейпциг
|25
|50
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|25
|49
|5
|Байер Леверкузен
|25
|47
|6
|Шальке
|25
|37
|7
|Вольфсбург
|25
|36
|8
|Фрайбург
|25
|36
|9
|Хоффенхайм
|25
|35
|10
|Кельн
|25
|32
|11
|Унион Берлин
|25
|30
|12
|Айнтрахт Франкфурт
|24
|28
|13
|Герта
|25
|28
|14
|Аугсбург
|25
|27
|15
|Майнц 05
|25
|26
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|25
|22
|17
|Вердер Бремен
|24
|18
|18
|Падерборн
|25
|16