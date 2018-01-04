"Бавария" намерена сохранить Хайнкеса на посту главного тренера



"Бавария" предлагает новый контракт главному тренеру Юппу Хайнкесу, сообщает Kicker.de.

По сведениям издания, руководство мюнхенского клуба не рассматривает другие кандидатуры и хочет, чтобы Хайнкес остался на своем посту до лета 2019 года.

Напомним, что 72-летний специалист возглавил мюнхенцев в октябре прошлого года, сменив Карло Анчелотти. Под его руководством мюнхенцы вернулись на первое место в Бундеслиге и уверенно лидируют.

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