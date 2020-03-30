"Бавария" намерена сохранить Мюллера
Мюнхенская "Бавария" ведет переговоры с нападающим Томасом Мюллером о продлении контракта, сообщает Kicker.
По сведениям издания, немецкий клуб предложил футболисту новое соглашение, которое будет действовать до лета 2023 года. Нынешний контракт истекает через год.
30-летний Мюллер является воспитанником "Баварии". В нынешнем сезоне он провел за мюнхенский клуб 36 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 19 результативных передач.
Не пропустите: Мюллер рассмешил болельщиков неуклюжим исполнением углового в матче с "Шальке". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
главное
Лента новостей
-
Икарди попал в скандал из-за возвращения в Италию
-
"Бавария" намерена сохранить Мюллера
-
Карпин поговорил по душам с дочкой, сидящей на горшке
-
Глушаков рассказал, как он предохраняется от коронавируса
-
Многократный чемпион Словакии объявил о ликвидации клуба из-за коронавируса
-
Асенсио вернулся в строй спустя восемь месяцев
-
Регилон, принадлежащий "Реалу", рассказал, где хочет продолжить карьеру
-
"Нужно объединиться". Семак обратился к болельщикам в связи с пандемией коронавируса
-
Промес прокомментировал нарушение правил карантина
-
Малком стал лучшим игроком "Зенита" в марте
-
Тарасов рассказал, что долго копил на подарок жене. Футболист купил супруге Porsche
-
"Спартак" интересуется Магомедом-Шапи Сулеймановым
-
1
Фанаты гладбахской "Боруссии" установят картонные фигуры фанатов на домашнем стадионе
-
Футболисты "Зенита" выделили средства больнице для борьбы с коронавирусом
-
"Тоттенхэм" предложил свой стадион медикам для борьбы с коронавирусом
-
РФС временно изменил логотип из-за пандемии коронавируса
-
Федун поделился мнением о продлении карантина для игроков "Спартака"
-
Тренер сборной Бразилии считает, что Неймар важен, но не незаменим
-
Тренер сборной Бразилии считает, что Неймар важен, но не незаменим
-
Иммобиле на карантине "отбирает" еду у сына
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|25
|55
|2
|Боруссия Дортмунд
|25
|51
|3
|РБ Лейпциг
|25
|50
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|25
|49
|5
|Байер Леверкузен
|25
|47
|6
|Шальке
|25
|37
|7
|Вольфсбург
|25
|36
|8
|Фрайбург
|25
|36
|9
|Хоффенхайм
|25
|35
|10
|Кельн
|25
|32
|11
|Унион Берлин
|25
|30
|12
|Айнтрахт Франкфурт
|24
|28
|13
|Герта
|25
|28
|14
|Аугсбург
|25
|27
|15
|Майнц 05
|25
|26
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|25
|22
|17
|Вердер Бремен
|24
|18
|18
|Падерборн
|25
|16