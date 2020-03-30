"Бавария" намерена сохранить Мюллера

Мюнхенская "Бавария" ведет переговоры с нападающим Томасом Мюллером о продлении контракта, сообщает Kicker.

По сведениям издания, немецкий клуб предложил футболисту новое соглашение, которое будет действовать до лета 2023 года. Нынешний контракт истекает через год.

30-летний Мюллер является воспитанником "Баварии". В нынешнем сезоне он провел за мюнхенский клуб 36 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 19 результативных передач.

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