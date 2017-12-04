"Бавария" намерена вернуть Хамеса в "Реал"

Теги бавария мюнхенреал мадридхамес родригес

"Бавария" намерена вернуть Хамеса в "Реал"Мюнхенская "Бавария" готова расстаться со своим полузащитником Хамесом Родригесом, информирует испанская пресса.

Сообщается, что чемпион Германии намерен расторгнуть арендное соглашение с 26-летним хавбеком, права на которого принадлежат мадридскому "Реалу". Причиной такого решения руководства "Баварии" называется нежелание колумбийца изучать немецкий язык и интегрироваться в свою новую команду.

Напомним, Анчелотти рассказал о разногласиях с руководством "Баварии". | soccernews.ru

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