"Бавария" намерена вернуть Хамеса в "Реал"

Мюнхенская "Бавария" готова расстаться со своим полузащитником Хамесом Родригесом, информирует испанская пресса.

Сообщается, что чемпион Германии намерен расторгнуть арендное соглашение с 26-летним хавбеком, права на которого принадлежат мадридскому "Реалу". Причиной такого решения руководства "Баварии" называется нежелание колумбийца изучать немецкий язык и интегрироваться в свою новую команду.

Напомним, Анчелотти рассказал о разногласиях с руководством "Баварии". | soccernews.ru