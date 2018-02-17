"Бавария" намерена выкупить Хамеса

"Бавария" намерена выкупить у мадридского "Реала" права на полузащитника Хамеса Родригеса, сообщает Bild.

По сведениям издания, боссы мюнхенского клуба довольны игрой 26-летнего колумбийца и планируют подписать его на постоянной основе, если футболист не сбавит обороты.

Напомним, что Хамес сейчас выступает за "Баварию" на правах двухлетней аренды, а опция выкупа в его контракте составляет 42 миллиона евро.

В этом сезоне в активе атакующего хавбека 24 матча, 4 гола и 8 ассистов.

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