"Бавария" намерена выкупить Перишича, несмотря на травму

Полузащитник Иван Перишич, скорее всего, останется в "Баварии" по окончании срока аренды.

Как сообщает итальянская пресса, "ротен" планируют выкупить контракт хорвата у миланского "Интера" за 20 миллионов евро.

Мюнхенский клуб хочет сохранить 31-летнего футболиста, несмотря на его травму. В начале февраля вингеру сломали лодыжку на тренировке.

В текущем сезоне Перишич сыграл за "Баварию" 22 матча, забил 5 голов и сделал 7 ассистов.

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