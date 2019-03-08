"Бавария" намерена выкупить Родригеса у "Реала"
Полузащитник "Баварии" Хамес Родригес в скором времени станет полноценным игроком команды. Об этом сообщает Goal.
По данным издания, немецкий клуб планирует выкупить игрока у"Реала" по окончании сезона. Стоимость футболиста - 32 миллиона евро.
Родригес играет в составе "Баварии" с 2017 года. В текущем сезоне он участвовал в 15 матчах, отметившись 3 голами и 3 ассистами.
Завтра, 9 марта, "Бавария" сыграет с "Вальфсбургом" в рамках 25-го тура Бундеслиги.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|24
|54
|2
|Бавария Мюнхен
|24
|54
|3
|РБ Лейпциг
|24
|45
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|24
|43
|5
|Айнтрахт Франкфурт
|24
|40
|6
|Байер Леверкузен
|24
|39
|7
|Вольфсбург
|24
|39
|8
|Герта
|24
|35
|9
|Хоффенхайм
|24
|34
|10
|Вердер Бремен
|24
|33
|11
|Фортуна Дюссельдорф
|24
|31
|12
|Майнц 05
|24
|30
|13
|Фрайбург
|24
|27
|14
|Шальке
|24
|23
|15
|Аугсбург
|24
|21
|16
|Штутгарт
|24
|19
|17
|Ганновер 96
|24
|14
|18
|ФК Нюрнберг
|24
|13