"Бавария" намерена выкупить Родригеса у "Реала"

Полузащитник "Баварии" Хамес Родригес в скором времени станет полноценным игроком команды. Об этом сообщает Goal.

По данным издания, немецкий клуб планирует выкупить игрока у"Реала" по окончании сезона. Стоимость футболиста - 32 миллиона евро.

Родригес играет в составе "Баварии" с 2017 года. В текущем сезоне он участвовал в 15 матчах, отметившись 3 голами и 3 ассистами.

Завтра, 9 марта, "Бавария" сыграет с "Вальфсбургом" в рамках 25-го тура Бундеслиги.

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