"Бавария" намерена выставить на трансфер Тьяго Алькантару

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"Бавария" намерена выставить на трансфер Тьяго АлькантаруБлижайшим летом мюнхенская "Бавария" планирует выставить на трансфер своего полузащитника Тьяго Алькантару.

Так, по сведениям Sport Bild, 27-летний хавбек не входит в планы нового главного тренера чемпионов Германии Нико Ковача, поэтому клуб решил с ним расстаться.

В завершившемся сезоне Алькантара забил 7 мячей и сделал 4 результативные передачи в 32 матчах за "Баварию".

Напомним, Левандовски высказался о своем желании уйти из "Баварии". | soccernews.ru

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