"Бавария" намерена заблокировать возможный уход Левандовски

Теги бавария мюнхенроберт левандовски

"Бавария" намерена заблокировать возможный уход ЛевандовскиМюнхенская "Бавария" не планирует расставаться со своим форвардом Робертом Левандовски ближайшим летом.

Так, по сведениям goal.com, чемпионы Германии не заинтересованы в расставании с ведущим бомбардиром, поэтому клуб намерен отклонить любое из предложений по поляку.

В нынешнем сезоне Левандовски забил 39 мячей и сделал 4 результативные передачи в 43 матчах за "Баварию".

Напомним, ранее Левандовски уже озвучил свое намерение сменить клуб. | soccernews.ru

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