"Бавария" намерена заблокировать возможный уход Левандовски

Мюнхенская "Бавария" не планирует расставаться со своим форвардом Робертом Левандовски ближайшим летом.

Так, по сведениям goal.com, чемпионы Германии не заинтересованы в расставании с ведущим бомбардиром, поэтому клуб намерен отклонить любое из предложений по поляку.

В нынешнем сезоне Левандовски забил 39 мячей и сделал 4 результативные передачи в 43 матчах за "Баварию".

Напомним, ранее Левандовски уже озвучил свое намерение сменить клуб. | soccernews.ru