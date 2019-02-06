"Бавария" нашла альтернативу Лукасу Эрнандесу

"Бавария" рассматривает вариант с покупкой защитника "РБ Лейпциг" Дайота Упамекано, сообщает TZ.

По информации источника, мюнхенский клуб переключит внимание на 20-летнего француза в случае срыва трансфера Лукаса Эрнандеса из "Атлетико".

Напомним, что "Бавария" готова выкупить Эрнандеса за 80 миллионов евро, однако "матрасники" хотят сохранить игрока.

Упамекано в текущем сезоне сыграл за "РБ Лейпциг" 20 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отличался. Сумма отступных в его контракте составляет 100 миллионов евро.

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