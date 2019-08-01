"Бавария" нашла альтернативу Сане

"Бавария" определилась с запасным вариантом усиления флангов атаки в случае неудачи в переговорах по вингеру "Манчестер Сити" Лерою Сане.

По информации Transfermarkt, альтернативой игроку "горожан" является атакующий полузащитник "Байера" Леон Бэйли.

Отмечается, что мюнхенский клуб уже договорился с самим ямайцем и теперь ждёт разрешения ситуации с Сане.

В прошлом сезоне 21-летний Бэйли сыграл за "Байер" 39 матчей, забил 5 голов и сделал 5 ассистов. Его рыночная стоимость - 40 миллионов евро.

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