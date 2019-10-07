"Бавария" нашла преемника для Нойера

"Бавария" ищет преемника для своего многолетнего первого номера Мануэля Нойера, которому в марте исполнится 34 года.

По информации Bild, на сегодняшний день самой вероятной кандидатурой на эту роль считается вратарь "Шальке" Александр Нюбель.

Сообщается, что следующим летом мюнхенский клуб может подписать 23-летнего голкипера на правах свободного агента в связи с его отказом продлевать соглашение с "кобальтовыми", истекающее по окончании сезона.

"Шальке" купил Нюбеля в августе 2015 года, с тех пор он провёл 32 матча за основную команду и пропустил 39 голов. Его рыночная стоимость - 12 миллионов евро.

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