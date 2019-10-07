"Бавария" нашла преемника для Нойера
"Бавария" ищет преемника для своего многолетнего первого номера Мануэля Нойера, которому в марте исполнится 34 года.
По информации Bild, на сегодняшний день самой вероятной кандидатурой на эту роль считается вратарь "Шальке" Александр Нюбель.
Сообщается, что следующим летом мюнхенский клуб может подписать 23-летнего голкипера на правах свободного агента в связи с его отказом продлевать соглашение с "кобальтовыми", истекающее по окончании сезона.
"Шальке" купил Нюбеля в августе 2015 года, с тех пор он провёл 32 матча за основную команду и пропустил 39 голов. Его рыночная стоимость - 12 миллионов евро.
Не пропустите: "Майнц" установил рекорд Бундеслиги, забив 25-й пенальти подряд. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Лента новостей
-
"Бавария" нашла преемника для Нойера
-
23-летний аргентинский футболист разбился, выпав с балкона на вечеринке
-
СМИ выяснили степень серьезности травмы Салаха
-
Опубликована символическая сборная 12-го тура РПЛ по версии Instat
-
СМИ: Тедеско проводит решающий раунд переговоров со "Спартаком"
-
"Динамо" летом не захотело подписывать Андре Силву
-
Сборная России поздравила Путина с днём рождения
-
Араухо стал первым с 2009 года игроком "Барселоны", получившим красную карточку в дебютном матче
-
Калиниченко: "Тедеско в "Спартаке" через месяц взвоет"
-
"Милан" определил двух приоритетных кандидатов на замену Джампаоло
-
Лопетеги считает незаслуженной победу "Барселоны" над "Севильей"
-
Месси забил 100-й гол дальним ударом за "Барселону"
-
"Зенит" летом отказался от трансфера Ляказетта
-
Сарри прокомментировал победу над "Интером"
-
"Наполи" назвад диагноз Хюсая, который рухнул на голову в матче с "Торино"
-
Только две команды из топ-5 лиг Европы ещё не проигрывали в этом сезоне
-
Гвардиола высказался об уверенном лидерстве "Ливерпуля" в АПЛ
-
Усману Дембеле грозит двухматчевая дисквалфикация за высказывания в адрес арбитра
-
Уткин - о турнирной таблице РПЛ: "Там не учтены победы "Зенита" над "Сочи" и "Оренбургом" во втором круге"
-
"Интер" теряет Година и Сенси
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Менхенгладбах
|7
|16
|2
|Вольфсбург
|7
|15
|3
|Бавария Мюнхен
|7
|14
|4
|Фрайбург
|7
|14
|5
|РБ Лейпциг
|7
|14
|6
|Шальке
|7
|14
|7
|Байер Леверкузен
|7
|14
|8
|Боруссия Дортмунд
|7
|12
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|7
|11
|10
|Герта
|7
|10
|11
|Вердер Бремен
|7
|8
|12
|Хоффенхайм
|7
|8
|13
|Майнц 05
|7
|6
|14
|Аугсбург
|7
|5
|15
|Фортуна Дюссельдорф
|7
|4
|16
|Унион Берлин
|7
|4
|17
|Кельн
|7
|4
|18
|Падерборн
|7
|1