"Бавария" нашла усиление обороны в АПЛ

"Бавария" нашла усиление обороны в английской Премьер-лиге, сообщает Sky News.

По информации источника, мюнхенский клуб нацелился на защитника "Кристал Пэлас" Аарона Уана-Биссаку.

Также 21-летний футболист входит в сферу интересов "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Челси" и "Арсенала".

В текущем сезоне Уан-Биссака сыграл за "Кристал Пэлас" 29 матчей и сделал 3 ассиста. Его контракт с клубом рассчитан до 2022 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в 10 миллионов евро.

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