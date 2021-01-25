"Бавария" нашла замену Алабе в Испании

Мюнхенская "Бавария" проявляет интерес к защитнику "Вильярреала" Пау Торресу, сообщает Marca.

По сведениям издания, немецкий клуб рассматривает кандидатуру испанца в качестве замены австрийскому защитнику Давиду Алабе, который покинет команду в летнее трансферное окно. Сумма отступных в контракте Торреса составляет 50 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 24-летний Торрес провел за "Вильярреал" 21 матч во всех турнирах и забил два мяча. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года.

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