"Бавария" нашла замену Боатенгу

"Бавария" ищет нового защитника для замены Джерома Боатенга.

Как сообщает Kicker, им может стать 26-летний защитник "Хоффенхайма" Кевин Фогт. Ранее Боатенг заявлял, что раздумывает над уходом из клуба.

В минувшем сезоне Фогт провел 40 матчей, в которых отметился одной голевой передачей.

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