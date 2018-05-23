"Бавария" нашла замену Боатенгу

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"Бавария" нашла замену Боатенгу

"Бавария" ищет нового защитника для замены Джерома Боатенга.

Как сообщает Kicker, им может стать 26-летний защитник "Хоффенхайма" Кевин Фогт. Ранее Боатенг заявлял, что раздумывает над уходом из клуба.

В минувшем сезоне Фогт провел 40 матчей, в которых отметился одной голевой передачей.

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