"Бавария" нашла замену Джерому Боатенгу

"Бавария" нашла замену своему ведущему защитнику Джерому Боатенгу, который вскоре перейдёт в ПСЖ за 50 миллионов евро.

Как сообщает Abendzeitung, преемником 29-летнего центрбека мюнхенский клуб видит Бенжамена Павара из "Штутгарта".

По информации источника, "Бавария" договорилась о переходе француза следующим летом за 35 миллионов евро, но "Рекордмастер" готов доплатить ещё 10-15 миллионов, чтобы подписать его уже сейчас.

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