"Бавария" нашла замену Гнабри

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"Бавария" нашла замену Гнабри

Фото: твиттер Нкунку\Автор неизвестен

Мюнхенская "Бавария" нашла замену вингеру Сержу Гнабри, который может покинуть клуб из-за высоких запросов в переговорах по новом контракту, сообщает Sport1.de.

По информации источника, атакующий полузащитник "РБ Лейпциг" Кристофер Нкунку является главным кандидатом на трансфер в "Баварию" и хоть главный тренер команды Юлина Нагельсманн высоко оценивает француза, продление контракта с Гнабри является для него приоритетом.

Отмечается, что трансфер Нкунку оценивается в 70 миллионов евро и "Бавария" готова заплатить эти деньги, если продаст Гнабри за сопоставимую сумму.

Альтернативой Нкунку является бразильский вингер амстердамского "Аякса" Антони.

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