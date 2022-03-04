"Бавария" нашла замену Гнабри в "Аяксе"

Фото: инстаграм Антони/Автор неизвестен

Мюнхенская "Бавария" проявляет интерес к бразильскому полузащитнику амстердамского "Аякса" Антони, сообщает Bild.

По сведениям источника, немецкий клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. В составе "Баварии" бразилец может заменить Гнабри, который не может договориться с клубом о продлении контракта.

В нынешнем сезоне 22-летний Антони провел за "Аякс" 29 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал девять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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