"Бавария" нашла замену Левандовски

Форвард "Интера" Мауро Икарди может продолжить карьеру в Германии.

Как сообщает Transfermarket, в услугах аргентинца заинтересована "Бавария", которая рассматривает игрока, как возможную замену Роберту Левандовски, если тот перейдет в "Реал".

Ранее сообщалось об интересе к Икарди со стороны "Манчестер Юнайтед".

В текущем сезоне Икарди провел 24 матча и забил 18 голов.

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